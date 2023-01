Un’auto seguiva quella di Alice: è mistero sulla ’Mito’ bianca

di Valentina Reggiani Per almeno un’ora, dalle 4 alle 5 di quel terribile venerdì mattina, la Ford Fiesta di Alice Neri è rimasta ferma sull’argine del Sabbioncello. La donna era presumibilmente insieme al principale indiziato del suo omicidio, il 29enne Mohamed Gaaloul. Dopo di che si è rimessa in strada, sulla provinciale numero 7, diretta verso la frazione di Vallalta. E’ in quel momento che nello stesso punto compare una seconda auto ad oggi ‘sconosciuta’. Si infittisce il mistero che ruota attorno al terrificante delitto della 32enne trovata bruciata nella sua macchina a Fossa di Concordia. Infatti gli inquirenti, che mai dal giorno del ritrovamento del cadavere hanno smesso di indagare, stanno ora cercando di capire a chi appartenesse quella Alfa Romeo Mito che all’alba di venerdì, quando la giovane mamma di Ravarino è morta, è stata intercettata proprio nelle campagne di Concordia. La Mito bianca, in un tratto di strada, ovvero all’incrocio con via Forella si era accodata alla Ford Fiesta della vittima. In questo modo i fari di quella seconda vettura avevano reso possibile agli inquirenti leggere la targa dell’auto di Alice. Ma la domanda sorge spontanea: cosa ci faceva la Mito a quell’ora del mattino a poca distanza dalla...