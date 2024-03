Unimore apre le porte : "Open day, un successo . L’Ateneo piace ai giovani"

Un grandissimo successo per le prime cinque giornate di ’Unimore Orienta’ dedicate alla presentazione delle Lauree triennali e Magistrali a ciclo unico alle quali si sono iscritti oltre 9.500 studenti e studentesse, in significativa crescita del 20 per cento rispetto all’edizione dello scorso anno. Nel dettaglio gli iscritti/e alle presentazioni in streaming sono stati circa 3.800 mentre quelli degli open day circa 5.800.

"Abbiamo raggiunto un ottimo risultato in termini di partecipazione di studenti e studentesse, un segnale significativo che mostra come le scelte fatte in questi ultimi anni stiano rendendo Unimore un Ateneo sempre più attrattivo agli occhi dei giovani e delle giovani che si affacciano al mondo universitario – commenta il Rettore di Unimore Carlo Adolfo Porro –. Abbiamo accolto gli iscritti e le iscritte a Unimore Orienta con entusiasmo per presentare al meglio la nostra variegata offerta formativa dei corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico e l’ampio ventaglio di servizi offerti, nella speranza di poter percorrere insieme un pezzo della loro formazione professionale. Ora la nostra attenzione è rivolta agli appuntamenti del 19 e 20 marzo di presentazione delle lauree magistrali, per i quali confidiamo di poter ottenere un esito altrettanto positivo". Tutti i partecipanti hanno potuto raccogliere informazioni e iniziare a familiarizzare con i servizi offerti dall’Ateneo. Gli iscritti agli open day in presenza, in particolare, hanno avuto anche la possibilità di visitare le strutture dipartimentali, confrontarsi con docenti, coordinatori didattici e studenti senior e di approfondire le opportunità in termini occupazionali nonché le prospettive dei vari corsi di studio.

Proprio per l’occupazione post laurea Unimore si è confermata ai vertici in Emilia-Romagna anche nell’edizione 2023 del Rapporto Almalaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati italiani. La stessa indagine rivela che il 91% dei laureati e laureate Unimore si dichiara soddisfatto della sua esperienza universitaria. "Sono molto soddisfatta del successo delle prime attività della campagna di Unimore Orienta di quest’anno che complessivamente, tra l’evento in streaming e gli open day in presenza, hanno registrato un numero enorme di partecipazioni. Tengo a sottolineare soprattutto il fatto che aprire le porte dei Dipartimenti permette ai ragazzi di sperimentare l’atmosfera che si respira nelle aule e negli spazi universitari e il rapporto costruttivo che si crea tra docenti e discenti, fondamentale per l’efficacia del percorso universitario", ha aggiunto la delegata all’orientamento Carla Palumbo.