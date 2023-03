Università e progetti: ingegneria sostenibile ’si presenta’ online

Dopo il cantiere nell’Oltreferrovia, è stato compiuto un altro importante passo avanti verso l’insediarsi dell’Università a Carpi. Il sito di Unimore ha, infatti, messo on-line la presentazione del corso di ‘Sustainable Industrial Engineering’ il nuovo corso di laurea magistrale (il biennio di specializzazione dopo il triennio di primo livello) in Ingegneria Meccanica che dall’autunno di quest’anno (nell’anno accademico 2023-24 ) sarà ospitato nel nuovo Tecnopolo realizzato ex novo dell’Oltreferrovia. Come indica il nome stesso del corso, questo si svolgerà completamente in lingua inglese. Come si legge sulla relativa scheda pubblicata sul sito di Unimore, "il programma è stato sviluppato tenendo conto delle esigenze del tessuto produttivo locale e regionale, al fine di formare professionisti in grado di essere innovatori nel settore industriale, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica. Il corso prevede insegnamenti trasversali, esperienze pratiche e attività di laboratorio, nonché la partecipazione di aziende locali e rappresentanti industriali per offrire ai laureati competenze sia tecniche che trasversali, come capacità di comunicazione e di gestione. La sede del corso si trova a Carpi e la struttura, chiamata Carpi Technopolo, è un edificio a energia quasi zero con quattro aule, laboratori, uffici e spazi per gli studenti.