Valsa, arriva Perugia per la sfida infinita

Forse non avrà il fascino, e soprattutto il peso, delle battaglie che hanno infiammato la lotta scudetto tra il 2016 e il 2022, Modena-Perugia però rimane sempre Modena-Perugia, partita spartiacque oggi sopratutto per la Valsa Group, sfida tra le due tifoserie più numerose della SuperLega, forse per la prima volta senza una coreografia dedicata ironicamente agli avversari come capitava sempre, fino a qualche mese fa. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo opposti, e paradossalmente se si pensa alla potenza di fuoco delle rose, quella più in fiducia sembra proprio essere Modena, vicina al colpaccio a Piacenza, sicura di sé nel raccogliere i tre punti contro Grottazzolina. Perugia dal canto suo ha due vittorie su due nel ruolino di marcia, ma il 3-2 maturato sul campo di Padova ha lasciato più dubbi che certezze alla compagine di Lorenzetti ancora priva di Solé e Plotnytskyi, di certo non due pedine qualunque così come non lo è Davyskiba.

"Mi aspetto una partita complicata" ha dichiarato Massimo Colaci alla vigilia, dopo che Lorenzetti, del post match di domenica scorsa aveva dichiarato che la Sir non aveva mai giocato così male, almeno negli ultimi due anni. Gli umbri si schiereranno verosimilmente con Giannelli al palleggio, Ben Tara come opposto, Ishikawa e Semeniuk di banda, Russo e Loser al centro con Colaci libero. Dal canto suo Modena dovrà ancora fare a meno di Davyskiba e si affiderà a una formazione ben più che collaudata da questo inizio di stagione: De Cecco al palleggio, Buchegger opposto, Rinaldi e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro con Federici libero. I temi tattici e tecnici risiedono quasi tutti nella lotta tra la battuta di Perugia e la ricezione di Modena: se la seconda linea dei gialloblù saprà reggere al bombardamento di Semeniuk, Ben Tara, Ishikawa ed eventualmente Herrera, garantendo a De Cecco un buon numero di palloni dentro i tre metri, allora ci sarà match pari, perché tra muro e difesa la Valsa Group ha dimostrato di avere i numeri giusti per innervosire anche squadre potenzialmente superiori. L’ultimo interrogativo riguarda il tifo: un gruppo sta cercando di riorganizzarsi, ci sarà qualche tamburo e qualche megafono in più, è in cantiere un pullman congiunto per la prossima trasferta a Trento. Basterà per contrastare efficacemente la curva ospite perugina, che come sempre sarà molto folta? Per avere la risposta basterà aspettare il fischio d’inizio alle ore 18 di oggi, per un match che, arbitrato da Zavater e Cavalieri, sarà l’anticipo di lusso della terza di campionato, con diretta anche su Rai Sport e Volleyballworld.tv. Si giocherà oggi anche Grottazzolina-Verona, domani tutti gli altri match.

Alessandro Trebbi