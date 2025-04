Valsa Group: Due Vittorie Consecutive nel Gironcino della Challenge Cup

"Una gara intensa, con un ritmo che sembrava quello di una gara di campionato" racconta Alberto Giuliani davanti ai microfoni. L’allenatore della Valsa Group ha tutte le ragioni per pensarla così, perché la qualità espressa in campo è stata davvero notevole: "L’abbiamo affrontata bene – prosegue il tecnico dei gialloblù – con spirito di gruppo e con grande volontà di vincere. Alcune cose le abbiamo fatte molto bene, altre meno in particolare nella fase di muro e difesa sulla palla alta. Questo dobbiamo ricordarcelo per trarne spunto negli allenamenti della settimana".

Due vittorie consecutive nel gironcino per la Challenge Cup vogliono dire primo posto, un aspetto importante da mantenere per quando si giocheranno le gare secche di semifinale e finale: "Sì, le due vittorie sono molto importanti, ma è importante, adesso, dare continuità a questo tipo di prestazioni".

L’orizzonte allora si sposta a sabato prossimo, alla partita con Cisterna che potrebbe voler dire, in caso di vittoria, qualificazione anticipata alle semifinali di questo play off: "Sarà un’altra gara lottata, come lo sono state in campionato, Cisterna è stata una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà, sia all’andata che al ritorno". L’ovvio riferimento è al doppio 2-3 subito dai gialloblù al cospetto dei laziali.

a.t.