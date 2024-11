Valsa Group vuole allungare la ‘striscia’. Contro Cisterna occorre la terza vittoria

Vuole allungare a tre la striscia di vittorie consecutive una Valsa Group in salute, che ha recuperato Davyskiba per gli allenamenti della settimana e che appare come una delle squadre più lanciate dell’intera SuperLega, soprattutto dopo il successo meritato e roboante di sabato scorso in quel di Verona. A cercare di opporsi all’onda gialloblù ci sarà una Top Volley Cisterna che non ha sin qui reso come ci si aspettava, vincendo una sola partita delle sette giocate (ha già anticipato la penultima di campionato con Milano) e ritrovandosi oggi al penultimo posto in classifica nonostante le premesse ai nastri di partenza fossero decisamente diverse, per una formazione praticamente confermata in blocco rispetto alla passata stagione e dall’esperienza notevole per campionati di questo tipo.

Il calendario è stato simile a quello di Modena, e va detto che Cisterna ha sempre lottato, perdendo 1-3 con Trento, con Perugia e con Piacenza, strappando un punto a Verona, perdendo 0-3 soltanto con la Lube Civitanova, vincendo 3-1 con Padova e perdendo infine nell’anticipo di giovedì 1-3 con Milano. Tutte partite comunque tiratissime, con tanti set ai vantaggi che i pontini non hanno saputo quasi mai concretizzare. Baranowicz al palleggio con Faure opposto, Ramon e Bayram di banda, Nedeljkovic e Diamantini (o l’ex Mazzone) al centro e il promettente libero Domenico Pace: dovrebbero essere questi i titolari della squadra agli ordini di Guillermo Falasca, che ha potenza e tecnica, non ancora punti in classifica. Dall’altra parte della rete, come detto, Modena è in grande salute e non ha alcun dubbio di formazione: giocheranno De Cecco in regia, l’ottimo Buchegger delle ultime due uscite opposto, Rinaldi e Gutierrez di banda, Sanguinetti e Anzani al centro e Federici libero. La fiducia della rimonta di Verona, unita a una finalmente alta qualità della battuta e a un impatto notevole dei centrali, Sanguinetti in fase di cambiopalla e Anzani in fase punto, non solo col muro ma anche con le rigiocate, fanno propendere il pronostico nettamente dalla parte di Modena, ma è vero che la SuperLega vive ancora fasi di incertezza in questo primo terzo di stagione dove alcune formazioni non hanno ancora raggiunto il loro picco di rendimento. Fischio d’inizio alle ore 18, arbitreranno Pozzato e Lot, diretta su Volleyballworld.tv. Le altre partite della settima di andata? Milano-Grottazzolina (giocata ieri sera alle 18), Civitanova-Piacenza (ore 16, diretta su Dazn), Padova-Monza (ore 17), Trento-Verona (derby dell’Adige in programma alle 18 con diretta Rai Sport) e infine Taranto-Perugia (ore 19, diretta Dazn).

Alessandro Trebbi