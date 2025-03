Valsa, test a Piacenza. Brilla su tutti Davyskiba

Un’amichevole utile a entrambe le squadre, anche se le ambizioni e i traguardi raggiunti sono diversi: la Gas Sales Piacenza, dopo una stagione più deludente nel suo complesso di quella di Modena se non altro per i capitali spesi, è comunque riuscita ad agguantare le semifinali scudetto anche a causa del crollo della Rana Verona, ed è già sicura di giocare una coppa europea il prossimo anno. Modena per garantirsi lo stesso diritto dovrà invece vincere il gironcino per il quinto posto in programma da domenica prossima. Per questo, però, l’allenamento congiunto svoltosi ieri al PalaBanca di Piacenza era un ottimo banco di prova e di test per entrambe le formazioni, che giocheranno la prossima fase di stagione al meglio del loro potenziale. I gialloblù hanno perso 0-3 vincendo poi il quarto parziale in un’amichevole comunque molto tirata nei parziali (27-25 25-20 25-23 + 26-28) e decisamente equilibrata. Giuliani è partito con Uriarte titolare al palleggio, seguendo la bella prestazione di Perugia, con Buchegger opposto, Davyskiba (che ha giocato tutto il match) e Gutierrez alle ali, Mati e Anzani al centro e spazio per De Cecco e Ikhbayri dal terzo set e per Massari nel quarto, mentre Rinaldi non è nemmeno partito alla volta del Po e Sanguinetti non è entrato. Buona prestazione per Davyskiba con 18 punti totali, e ben 5 ace a referto, Buchegger e Ikhbayri entrambi sopra al 50% in attacco e un buon Gutierrez in ricezione. Match complessivo da 11 muri di squadra con 4 blocchi vincenti per Anzani. Dall’altra parte della rete 15 per Mandiraci e 10 per Bovolenta junior.

Calendario quinto posto. Intanto la Lega Pallavolo ha reso nota la calendarizzazione della prima giornata del gironcino che qualifica alla Challenge Cup e poi anche di tutto il resto del torneo all’italiana: la Valsa Group esordirà in casa, al PalaPanini, domenica 6 aprile contro la Sonepar Padova e ha già aperto la prevendita. La formazione guidata da Alberto Giuliani giocherà in casa tre partite su cinque. Questo il restante calendario: Milano-Modena domenica 13 aprile ore 18, Modena-Cisterna sabato 19 aprile ore 17:30, Verona-Modena mercoledì 23 aprile ore 20:30, Modena-Grottazzolina domenica 17 aprile ore 18:30. Tutto sommato un calendario che potrebbe portare senza troppi problemi Modena alle semifinali.

Alessandro Trebbi