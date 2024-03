Vandalismi in classe, cattedra rotta e banchi ribaltati: il video sui social

Modena, 27 marzo 2024 – Banchi rovesciati, sedie accatastate, bidoni della spazzatura appoggiati uno sull’altro sopra agli stessi banchi, alcuni dei quali risultano letteralmente sfasciati. E ancora: la cattedra ribaltata a terra e rotta e uno studente che passeggia tranquillamente nella classe distrutta mentre altri ridono dinanzi ai gesti vandalici. E’ quanto è accaduto lunedì mattina all’interno di una classe dell’istituto tecnico Corni.

Per motivi sconosciuti, al momento, alcuni studenti infatti hanno letteralmente distrutto un’aula della palazzina E, ovvero tra quelle in comune tra gli studenti del professionale e del tecnico. Il video della vile impresa è stato poi diffuso sui social e, ovviamente, ha sollevato reazioni e polemiche.

"Prenderò provvedimenti, è ovvio – ha affermato ieri, contattato telefonicamente il preside dell’istituto tecnico Federico Giroldi – sono stati gli studenti e domattina (oggi) andrò a parlarci. Hanno danneggiato pesantemente la propria classe ma il perché non lo so. Sicuramente saranno adottati provvedimenti nei confronti dei responsabili".

Non è chiaro se alla base della devastazione vi sia stato un litigio magari con i docenti o una rissa tra ragazzi o se si sia trattato di un gesto vandalico ‘fine a se stesso’. Saranno svolti accertamenti interni per comprenderlo anche perché si tratta di danneggiamento di beni pubblici.

Lo scorso anno, purtroppo, l’istituto è finito spesso alla ribalta delle cronache a causa di continue risse tra gli studenti, rapine ma anche aggressioni ai danni di docenti e personale Ata. A quanto pare la situazione non è purtroppo migliorata e, anzi, dall’interno fanno sapere che la ‘rivalità’ tra gli studenti del tecnico e del professionale resta alta. "Le cose non si sono risolte – raccontano –. Al professionale la ‘linea’ è più rigida e le cose stanno migliorando mentre nell’istituto tecnico, pur avendo studenti più ‘gestibili’ la situazione è delicata".

Qualche giorno fa si è sfiorata una rissa tra una prima del tecnico e i più grandi del professionale. Pare che i primi abbiano ‘provocato’ gli studenti lanciando loro l’acqua addosso, dalla finestra, mentre si trovavano in cortile. "In altre occasioni gli studenti hanno lanciato oggetti dal cortile dentro le finestre, nelle aule, rischiando di colpire i docenti e continuano ad esserci studenti che fumano in cortile – sottolineano ancora dall’interno –. Altre volte ci sono giovani che arrivano nel cortile dell’istituto a metà mattinata ma che non fanno parte della scuola e vengono puntualmente allontanati. Il timore è che vengano a spacciare".

Pare che i docenti abbiano chiesto alla dirigenza anche una sorta di ‘pattugliamento’ del cortile proprio per monitorare la situazione.