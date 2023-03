Vent’anni alla ribalta Poi largo al jazzabilly

Più di 1500 concerti e tantissimi premi: in vent’anni la "Musica Nuda" di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti (voce e contrabbasso) ha conquistato il mondo. Sabato 1° aprile il loro concerto chiuderà la stagione teatrale di Bomporto. Due concerti alla Tenda di Modena per "Crossroads": mercoledì 29 i Quintorigo col trombone di Mauro Ottolini in un omaggio a Mingus, poi domenica 2 "Jazzabilly lovers" con John De Leo. E giovedì 30 al Michelangelo le quattro fantastiche chitarre acustiche dei 40 Fingers.