Via del Mercato, che inciviltà "C’è chi vuole sabotare il sistema E’ ora di fare le giuste sanzioni"

Alla Sacca, in particolare in via del Mercato, il nuovo sistema di raccolta differenziata deve ancora partire che già i cassonetti (quelli dal lato di via Canaletto) sono circondati da rifiuti di ogni tipo. Cartacce sparse in modo indiscriminato, sacchetti di indifferenziata e perfino i sacchi gialli della raccolta porta a porta della plastica, che in questa zona non è appunto ancora incominciata. Chi li ha lasciati? Forse qualcuno che abita in una zona in cui il sistema è già partito e voleva liberarsene anzitempo? Quello che i residenti e i passanti hanno visto ieri è, come dice la lettrice che ha scattato la foto, un "miserevole stato di spettacolare sporcizia" che serpeggia soprattutto in periferia. "Sarebbe stato più utile passare al ’porta a porta’ integrale accompagnato da un servizio tempestivo di raccolta, oppure rimanere nella situazione precedente ma con un servizio anche qui migliore soprattutto nei controlli", dice prendendosela anche con "la scelta di diminuire i costi del servizio scaricando gli oneri sui cittadini". La discarica di ieri mattina è stata comunque presa subito in carico da Hera e nel primo pomeriggio l’area era già pulita. Gli operatori sono intervenuti nell’isola stradale segnalata anche attraverso la figura appena potenziata degli spazzini di quartiere. La strada si trova in questi giorni in una situazione ibrida e alcuni cassonetti sono stati rimossi. Passerà infatti al nuovo modello di raccolta misto (domiciliare per carta e plastica e misto per le altre frazioni) solo dalla prossima settimana. Poi saranno posate le nuove isole stradali. È però importante notare come dalle foto emergano diversi abbandoni configurabili come vero illecito e una scorretta esposizione dei sacchi gialli della plastica.

Prendendo spunto dai fatti di cronaca sull’abbandono notturno di sacchi di rifiuti edili da parte di persone incappucciate, si è espresso invece il gruppo del Pd in Consiglio Comunale: "Sebbene questi inaccettabili episodi avvenivano anche in passato, non vorremmo che oggi ci fosse anche un tentativo di sabotaggio del sistema. Certo, ci sono elementi da migliorare, ma senza una minima educazione civica da parte di cittadini e imprenditori non andremo da nessuna parte. Auspichiamo che la polizia locale possa individuare i colpevoli e irrogare la giusta sanzione".