"Via Frignanese nel degrado. Con queste buche non è sicura"

Sono giunte in questi giorni alcune proteste riguardo allo stato in cui versa da tempo via Frignanese Impresa Mancini, ovvero la strada che conduce al campo sperimentale sul ciliegio gestito dal Consorzio Ciliegia di Vignola. Diverse buche presenti sulla carreggiata, infatti, rendono difficoltoso l’accesso a residenti e visitatori. Tuttavia già ieri pomeriggio, recependo evidentemente le segnalazioni di questi giorni, il Comune è intervenuto. "Il problema dello stradello che porta al campo sperimentale – hanno confermato dall’amministrazione - è conosciuto. Si tratta di una questione annosa che coinvolge anche i residenti. L’Amministrazione aveva già comunque deciso di adoperarsi per trovare una soluzione in modo da consentire un avvio ordinato della raccolta. In queste ore gli uffici sono al lavoro per un intervento tempestivo". La situazione, quindi, dovrebbe migliorare nel giro di breve tempo.

m.ped.