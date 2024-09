Via Giardini, caos e disagi. Tranciato un tubo nel cantiere: duecento famiglie senz’acqua

Modena, 28 agosto 2024 – Al maltempo che si è scatenato ieri sulla città si sono aggiunti i gravissimi disagi causati a residenti e automobilisti da un guasto idrico avvenuto in via Giardini. Infatti per cause ancora in corso di accertamento, in mattinata si è verificata la rottura di una condotta dell’acqua da parte di alcuni operai che stavano lavorando in un cantiere.

Subito sul posto sono accorsi i tecnici Hera che sono stati impegnati diverso tempo per i lavori di riparazione. In particolare – hanno fatto sapere da Hera – è stata danneggiata una condotta dell’acqua nell’ambito di un cantiere della stessa multiutility, in un cui lavora una azienda appaltatrice. Grazie all’intervento dei tecnici, che si sono subito recati sul posto, è stato possibile limitare le conseguenze della perdita d’acqua. Ma i disagi sono stati tanti come i rubinetti a secco senza prevviso per circa 200 famiglie dalle ore 12 alle 18 e via Giardini chiusa al traffico nella corsia interessata dal cantiere mentre l’altra corsia è sempre rimasta aperta.

Per procedere all’intervento di riparazione in tarda mattinata infatti è stato necessario sospendere come detto il servizio alle utenze della zona. La circostanza ha ovviamente causato disagi ai residenti dell’area interessata fino alle 18 in zona San Faustino anche perché l’interruzione dell’erogazione si è protratta fino alla riparazione completa del guasto. I lavori si concludono oggi in mattinata ma senza impattare sul servizio. Proprio per permettere agli operatori di intervenire la strada è rimasta chiusa al traffico, in accordo con l’amministrazione comunale, nel tratto compreso tra via Gaddi e via Serafini, in direzione periferia. Ieri è stata chiusa anche via San Faustino all’incrocio con via Cesalpino, in direzione via Giardini. Sul posto erano presenti anche due pattuglie della Polizia locale, intervenute sul posto nell’immediatezza per gestire le deviazioni del traffico. Grazie all’impegno dei tecnici del Gruppo Hera i tempi dei lavori sono stati contenuti.

È stata comunque una giornata di disagi e passione per la cittadinanza, tenendo presente che la via Giardini - in direzione del centro storico - ieri pomeriggio è stata chiusa al traffico anche a causa di un albero piombato sulla strada. Per tutta la giornata quindi i residenti di via Giardini sono stati costretti a subire disagi a causa di utenze staccate ma anche di alberi caduti. In serata la situazione è poi tornata alla normalità.