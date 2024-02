Via Guido D’Arezzo, raid nei garage. Rubata bicicletta e attrezzi agricoli

Garage forzati in via Guido D’Arezzo, zona via Emilia est. "Il complesso di palazzine è preso di mira da almeno un paio di settimane – spiega il geometra Tancredi Scoditti –. In alcuni casi i box auto sono stati aperti, in altri è stata sfondata la copertura della parte alta per sbirciare cosa c’era dentro e, nel caso ci fosse qualcosa di particolare valore, provare a forzare la porta".

I malviventi sono entrati in azione la notte scorsa, nessuno dei residenti si è accorto di nulla fino a ieri mattina quando si sono ritrovati la porta del garage aperta o manomessa. Non ci sono telecamere in zona, quindi non sarà facile risalire ai responsabili. In alcuni ingressi si notano segni di effrazione, ma nulla di più, evidentemente non sono riusciti ad andare oltre, altri box invece sono stati aperti.

Al momento risultano rubate una bicicletta di valore e alcune attrezzature agricole, ma si tratta di un bilancio provvisorio, perché i residenti stanno facendo l’inventario di quello che hanno nell’autorimessa. I garage in tutto sono una quarantina, servono quattro palazzine da 7-8 famiglie ciascuno.

"Io personalmente non ho avuto danni, anche perché ho la porta più resistente rispetto alle altre in legno. La sensazione è che siano ladri di piccolo calibro, per così dire, non vanno alla ricerca di automobili o moto, ma di bici e arredi che possono essere facilmente rivenduti. In ogni caso ho intenzione di acquistare un anti-furto, ho capito che stanno tenendo d’occhio la zona. Meglio premunirsi". La zona comunque non è nuova a questo tipo di scorrerie: già un anno fa era stata oggetto di raid di questo genere.

g.a.