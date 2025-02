"Via Montanara, servono tutor e più segnaletica"

Tornano alla carica i residenti di Pontenuovo, e scrivono alla Giunta, e precisamente all’assessore alla mobilità David Zilioli. Lo avevano già incontrato a metà gennaio, partecipandogli la loro preoccupazione per la situazione viaria di via Montanara, definita ‘insostenibile’ quando non ‘pericolosa per chi la percorre, in auto e a piedi’, ma l’incidente di mercoledì, che ha visto un camion danneggiare diverse vetture e la strada chiusa per rimuovere la carcassa di una di queste con il traffico in tilt, ha indotto i residenti a ribadire le proprie ragioni. "La strada è stretta e dritta, le auto la percorrono ad alta velocità mettendo a repentaglio la sicurezza di tutti: percorrerla, a piedi o in bicicletta, rappresenta un rischio", scrivono i residenti, ostaggio non solo di precarie condizioni di sicurezza ma anche dell’inquinamento che insiste sulle abitazioni che si affacciano sulla strada, soprattutto negli orari di punta, quando all’incessante traffico in zona si aggiunge quello causato dal polo scolastico.

Non ci stanno più i residenti: raccolsero, non più tardi di un anno e mezzo fa, centinaia di firme per chiedere che il Comune, la Provincia, la Regione e gli enti preposti si attivassero per avviare la realizzazione della cosiddetta ‘tangenzialina’ che bypasserebbe la strettoia oggetto delle loro doglianze. E si dicono pronti a manifestare davanti al Comune perché si faccia carico della situazione. Il tam tam tra gli scontenti, assai numerosi, sia che in zona abitino sia che quella strada siano obbligati ad utilizzarla per raggiungere la città dalle prime colline è in corso e, ‘tangenzialina’ a parte, sono anche altre le soluzioni che i residenti chiedono di adottare.

A partire dal vietare il transito ai camion su quel tratto di strada e, preso atto che la strada non ha caratteristiche adatte a posizionare dei dossi che riducano le velocità dei mezzi – 11mila al giorno – che quotidianamente la percorrono, i residenti chiedono l’installazione di un tutor tra gli incroci con via Salvarola e via per Montegibbio.

Finita qui? No: i residenti chiedono anche il potenziamento della segnaletica, sia orizzontale che verticale, vorrebbero rilevamenti da parte di ARPAE circa il rumore e l’inquinamento e guardano con preoccupazione alla prossima estate.

Da metà giugno, infatti, risulta loro che verranno effettuati importanti interventi sulle condotte idriche che, scrivono, "peggioreranno una situazione già difficile da sopportare, stanti le attuali condizioni di precarietà e insicurezza di via Montanara".

Stefano Fogliani