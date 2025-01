"Via Remesina esterna pronta in primavera"

"I lavori su via Remesina esterna si concluderanno entro quest’anno, auspichiamo a primavera". Parola di Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici. Dopo le polemiche che negli ultimi anni hanno accompagnato la strada a nord di Carpi, in direzione Novi, portando anche alla costituzione, a inizio ottobre 2019, del ‘Comitato Remesina’ con l’obiettivo "di difendere la dignità e il diritto di ciclisti, motociclisti e automobilisti di poter percorrere in modo dignitoso via Remesina", si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel.

Assessore Malvezzi, qual è l’attuale situazione di via Remesina esterna? "Di recente sono stati completati i lavori per il primo stralcio di via Remesina esterna, nel tratto compreso tra via Valle e via Gruppo. Interventi che sono il frutto dell’impegno congiunto dell’Amministrazione e della società Tred (impianto di via Remesina che si occupa dello smaltimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, dal 2018 Spa di proprietà di Stena Recycling) che, in maniera proporzionale, si sono fatti carico della manutenzione doverosa e straordinaria della strada. In particolare, la società collabora al significativo investimento (oltre 1 milione di euro suddiviso equamente tra le due realtà) in quanto i danni al manto stradale sono stati provocati, negli anni, anche dal passaggio degli autocarri diretti allo stabilimento. Inoltre, elemento non trascurabile, si assumerà il carico della manutenzione del tratto tra via Valle e la propria sede per i prossimi dieci anni".

Che tipo di interventi sono stati eseguiti? "Sono stati realizzati profondi lavori di sistemazione, tra cui la fresatura e risagomatura della sede stradale per uno spessore di 35 cm con interventi per la stabilizzazione, oltre che opere sulla segnaletica. La tipologia di intervento è innovativa ed è mutuata dalle specifiche tecniche che Anas utilizza in situazioni analoghe ed auspichiamo che possa mantenere una buona percorribilità della strada nel tempo".

Cosa manca per considerare ‘chiuso’ il capitolo Remesina esterna? "La Tred, ad aprile, procederà a sue spese alla posa del tappeto di usura (fase finale) da via Nomadelfia fino a via Gruppo. Successivamente il Comune, a suo carico (altri 300mila euro circa) eseguirà i ripristini puntuali sull’ultimo pezzo della strada, da via Gruppo fino al confine con il comune di Novi, circa 3 chilometri, nel tempo di una settimana. Il tutto con l’auspicio di terminare ogni intervento a primavera, ovviamente meteo permettendo".

Da inizio gennaio la viabilità sulla Remesina esterna è cambiata: a cosa è dovuto il dietro front rispetto a quanto stabilito nel 2020? "A seguito di una specifica richiesta della Amministrazione provinciale, che procederà alla chiusura del ponte sul Cavo Lama tra Novi e Concordia per manutenzione, è stato ripristinato il doppio senso di marcia, con la rimozione della ciclabile, per consentire i collegamenti più agevoli tra Novi e Rovereto, che altrimenti risulterebbero più problematici. La scelta fatta quattro anni fa ha contribuito a rallentare il danneggiamento della strada, ma ora le condizioni richiedono una revisione anche della mobilità, a partire proprio dall’incombenza dei lavori sul ponte".

Decisione definitiva? "Temporanea: siamo in attesa di capire quali saranno i tempi della Provincia per quanto riguarda i lavori sul ponte e di vedere come sarà l’impatto del traffico pesante su via Remesina".