Viale Storchi, violenta lite per il furto di un telefono

Lite violentissima nel pomeriggio di ieri in viale Storchi, a pochi metri dalla stazione delle corriere.

Due persone sono venute alle mani dopo il tentativo di furto di un cellulare: si sarebbe trattato di un minorenne e di un maggiorenne. Si sono affrontati a suon di calci e pugni. Una persona è rimasta lievemente ferita.

Sul posto – chiamate dai passanti e dagli esercenti della zona che hanno avvertito anche Sacca Notizie – sono giunte tre volanti della polizia e un’ambulanza.

Non è la prima volta che in zona si verificano episodi così violenti, soprattuto nel piazza della stazione delle corriere.

E non è la prima volta che in città si verificano risse e liti soprattutto tra minorenni (ma non solo) e tra stranieri che si ’spartiscono’ il mercato della droga. L’allarme è alto, così come l’allerta delle forze dell’ordine che pattugliano il più possibile le zone calde della città nel tentativo di prevenire episodi preoccupati di criminalità.