Vignola: Presentato il gruppo di controllo di vicinato per il Centro storico

Nonostante il meteo inclemente, come da programma domenica scorsa è stato presentato ufficialmente alla città e in particolar modo all’amministrazione comunale il gruppo di controllo di vicinato del Centro storico, che già da qualche settimana, per la verità, ha preso contatto con la polizia locale ed è attivo per segnalare alle forze dell’ordine situazioni sospette o poco chiare legate all’ambito della sicurezza.

Coordinatrici di questo gruppo di controllo di vicinato sono Giordana Nora e Rosaria Vicini. Presenti al brindisi di presentazione ufficiale, tra gli altri, la sindaca di Vignola Emilia Muratori, la vicesindaca Anna Paragliola e l’assessore Niccolò Pesci, assieme a rappresentanti della polizia locale. Proprio la stessa prima cittadina ha appoggiato tale iniziativa civica, che conta già una settantina di aderenti. "La sicurezza – ha commentato infatti Muratori – si fa insieme ai cittadini, perché essi sono sentinelle preziosissime per il controllo del territorio. Fa piacere quindi che anche in centro storico nasca una simile realtà".

Assieme al controllo di vicinato in centro storico sta partendo anche quello per la zona biblioteca comunale, coordinato da Elena Carletti. Nell’occasione della presentazione ufficiale di domenica scorsa, la sindaca ha rassicurato anche sulle tempistiche di apertura del presidio di polizia locale in centro storico, che è in ritardo sul tabellino di marcia inizialmente previsto. "I lavori di sistemazione stanno andando avanti – ha confermato la sindaca – e contiamo quindi di aprirlo con l’inizio del nuovo anno, comunque entro l’inverno".

Sempre a proposito di sicurezza a Vignola, c’è da segnalare anche l’ennesimo episodio di cronaca avvenuto sabato scorso. "Mia madre di 88 anni – racconta la figlia della vittima – mentre sabato si trovava a bordo della sua auto in via Agnini ha sentito a un certo punto suonare il clacson all’impazzata, come se avesse qualcosa che non andava. Dalla vettura che la seguiva è scesa una giovane donna che le si è avvicinata al finestrino dicendole di essersi persa. Nel mentre, un uomo ha aperto la portiera dall’altra parte e le ha portato via la borsa, che conteneva tra l’altro il portafoglio, gli occhiali da vista e i suoi documenti. Mi auguro che almeno i documenti possano essere recuperati. Ma io stessa, del resto, tempo fa sono stata aggredita sempre in via Agnini da un uomo in Suv, che voleva avere la precedenza. Una volta in colonna, lui è sceso dall’auto e ha cominciato a picchiare sulla mia vettura".