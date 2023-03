Vignola, visite guidate alla sede del Comune

In occasione della Festa dei Ciliegi in fiore, l’Amministrazione comunale ha deciso di aprire alle visite di cittadini e turisti Villa Tosi-Bellucci, la sede del Comune di Vignola. La villa ottocentesca, progetto dell’architetto Giuseppe Maria Soli con gli affreschi di Pietro Minghelli, sarà aperta la mattina, dalle ore 10 alle 12, di domenica 2 aprile e lunedì 10 aprile, in concomitanza con le giornate in cui, nel pomeriggio, è prevista per le vie del centro la sfilata dei carri fioriti. Sarà l’occasione anche per ammirare il dipinto seicentesco di Elisabetta Sirani ’Giustizia accompagnata dalla Carità e dalla Prudenza’, di proprietà comunale, di recente spostato nell’ufficio del sindaco.

Villa Tosi-Bellucci potrà essere visitata grazie ai volontari dell’associazione culturale Mezaluna – Mario Menabue che faranno da guida.