Violenta lite, ferisce il figlio col coltello

Una lite furibonda sfociata poi nella violenza con la lama del coltello affondata nel torace. Dramma famigliare l’altra sera in un appartamento nel territorio di Cavezzo.

Un uomo, infatti, al termine di un violento litigio avrebbe improvvisamente afferrato un coltello da cucina per poi colpire il figlio 28enne.

Il giovane ha cercato di difendersi dai fendenti, per questo ha riportato anche lesioni alle mani e alle braccia.

A chiamare i soccorsi e i carabinieri è stato lo stesso aggressore, ieri in stato di choc per l’accaduto.

Cosa abbia scaturito la violenta lite non è chiaro: padre e figlio lavorano insieme in un esercizio commerciale di loro proprietà ma pare che la discussione sia nata per delicati motivi familiari.

Fatto sta che – dopo aver ferito il figlio – l’uomo ha subito allertato forze dell’ordine e soccorsi. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che hanno inizialmente trasportato il 28enne all’ospedale di Mirandola.

Dopo di che il giovane è stato trasferito a Baggiovara per essere sottoposto ad un intervento. La prognosi per il ragazzo è di trenta giorni: fortunatamente la lama non ha raggiunto organi vitali.

Probabilmente il genitore sarà denunciato per lesioni personali gravi.