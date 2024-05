Violento nubifragio a Mirandola: strade come fiumi e garage allagati

Non c’è tregua. Giorni di pioggia continuano a "ostacolare" la bassa modenese, dove anche ieri sera, intorno alle 19.15, un forte nubifragio si è scatenato sul territorio – con maggiore intensità su Concordia e, ancor di più, su Mirandola – seminando ben più di un danno. Decine, infatti, gli interventi dei vigili del fuoco:

il mese di maggio, ancora una volta, non è giunto alla sua conclusione senza prima causare qualche danno.

Un maltempo che non sembra quindi avere fine, anche se nei prossimi giorni si potrà sperare – come dicono le previsione del meteo – in una qualche giornata di tregua.

Ieri sera però, un violento nubifragio ha colpito per l’appunto il comune di Mirandola, generando una serie di emergenze (case e garage allagati, pali caduti) che hanno richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco:

tante le foto pubblicate sui canali social, a testimonianza di un meteo sempre più imprevedibile e, per certi versi, pericoloso.

Soltanto mercoledì sera infatti, le strade della bassa modenese si erano già allagate per colpa del maltempo. Nel dettaglio, l’altro pomeriggio, a Concordia le forti precipitazioni avevano già creato disagi soprattutto nelle campagne e in alcune aree periferiche. Molto critica, sempre lo scorso mercoledì, la situazione del centro, dove nella zona musicisti, dietro al cimitero cittadino in diverse strade secondarie residenziali, via Paganini, via Vivaldi, via Mascagni, ma anche via Fratelli Cavazza l’acqua ha ristagnato a lungo per la mancanza di caditoie o per il livello.

I danni sulla bassa si sono poi appunto moltiplicati ieri, quando verso le 19.15 di sera sono scatate le prime telefonate ai vigili del fuoco, a seguito di un fortissimo nubifragio.