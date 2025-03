Violenza sulle donne, dove tutto ha origine

Dove e come ha origine la violenza sulle donne? Quali sono le dinamiche che la generano? Al teatro Cittadella, domani alle 21 e domenica alle 18 tornerà in scena "Barbablu" di Peso Specifico Teatro, con drammaturgia e regia di Roberta Spaventa, interpretato da Alessandra Amerio, Mariachiara Di Giacomo, Santo Marino e Miriam Russo. Il riallestimento dello spettacolo è inserito nel calendario delle Pari Opportunità del Comune. Assisteranno alle due repliche anche diversi studenti che stanno partecipando al progetto, in cui si indagano le relazioni tossiche. "Barbablu" ci presenta due bambine, due donne, che percorrono i fili della loro infanzia tra antiche cantilene e pianti ininterrotti, trovandosi in un’adolescenza fatta di illusioni e speranze romantiche. "Cercano di definire il carattere, la propria identità, alla ricerca di una consapevolezza spesso faticosa, fatta di continui movimenti verso l’esterno, verso l’Altro – spiega l’autrice - . Ma l’Altro è Barbablu". Lo spettacolo, onirico e poetico, vuole invitare gli spettatori a una presa di coscienza sulle forme di violenza che si continuano a perpetuare.

