Violenza sulle donne. Il libro di Benassi

Oggi alle 18, alla libreria Coop Duomo di Modena, Federica Benassi presenterà il suo libro ‘L’Educazione dei maschi. Per un mondo senza femminicidi’. Un viaggio nell’universo maschile per comprendere e prevenire la violenza di genere. Benassi, noto counselor delle relazioni familiari e autrice impegnata nella sensibilizzazione su tematiche sociali e familiari, affronta un argomento di estrema attualità: la prevenzione della violenza sulle donne, analizzando le radici profonde dell’aggressività e della mancanza di empatia che possono sfociare in atti di femminicidio.