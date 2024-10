Violino barocco, c’è ’Tutto Vivaldi’

C’è ’Tutto Vivaldi’ nel concerto del Festival musicale Estense ’Grandezze & Meraviglie’ che stasera alle 21 nella chiesa di San Giorgio a Sassuolo (con ingresso gratuito) ci avvolgerà con l’arte del violino barocco. Protagonisti saranno i violini solisti della Compagnia de Violini, Alessandro Ciccolini e Domenico Scicchitano. Il programma presenterà appunto un condensato del concertismo vivaldiano, con l’esecuzione di sonate per due violini senza basso (in catalogo come RV70, 71, 68 e 77), conservate nel Fondo Giordano della Biblioteca Universitaria di Torino: datate attorno al 1730, sono le vette della scrittura di Vivaldi e vennero forse eseguite durante il viaggio di Vivaldi e del padre in Europa centrale. Alessandro Ciccolini (foto) è stato per diversi anni primo violino con La Cappella della Pietà dei Turchini a Napoli, collaborando con famosi ensemble di musica antica: con lui ha studiato violino barocco Domenico Scicchitano che ha quindi collaborato con celebri gruppi della scena barocca italiana ed europea e insigni direttori e artisti, da Federico Maria Sardelli ad Alessandro Quarta.

s.m.