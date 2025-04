Virtus Castelfranco: cordata modenese valuta acquisizione per la Promozione

Si muove qualcosa intorno alla Virtus Castelfranco. Secondo quando raccolto ci sarebbe infatti una cordata modenese pronta a sedersi al tavolo con il presidente Diego Di Cosmo per valutare l’acquisizione della società biancogialla che l’anno prossimo disputerà la Promozione, a distanza di 28 anni dall’ultima volta, quella della stagione 1995-96.

Al momento resta top secret la composizione di questo gruppo modenese, nel quale ci sarebbe il possibile coinvolgimento dietro la scrivania anche di Mauro Melotti, storico ex giocatore e allenatore del Modena, nelle ultime stagioni anche responsabile del settore giovanile canarino, che vanta una lunga esperienza da tecnico fra i professionisti anche con Rimini, Spal, Grosseto, Carpenedolo e nel 2014 anche in D a Formigine. Per ora le bocche restano cucite, ma nei prossimi giorni sarebbe previsto un incontro fra le parti. Di Cosmo è al timone del Castelfranco dal luglio del 2022, quando lo rilevò dalla famiglia Chezzi: dopo due ottime stagioni di Eccellenza (4° e 5° posto), quest’anno i biancogialli hanno battuto ogni record negativo del massimo campionato regionale e sono ancora a zero punti dopo 32 giornate.

Orario. Da domenica 27 le gare all’Eccellenza alla Terza cominciano alle ore 16,30.

d.s.