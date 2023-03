Vittorino da Feltre, iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova scuola Vittorino Da Feltre nel quartiere Braida, al termine della demolizione del fabbricato che, fino a poche settimane fa, ospitava l’ex mensa San Carlo in via XVIII Settembre.

"Terminate le operazioni di demolizione – afferma il sindaco Gian Francesco Menani – che hanno comportato più tempo del previsto nella bonifica, il cantiere procede rapidamente. Sarà una scuola all’avanguardia a impatto quasi zero e in alcune sue parti, nei colori, richiamerà il Sassuolo calcio".