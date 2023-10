"We are punks": una serata di musica e solidarietà

’We are punks’ è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà dalle 20 di stasera nella sede dell’associazione Ekidna, in via Livorno, a Carpi. L’evento è nato da un’idea del musicista Alessandro ‘Tacco’ Tacchini e di Claudio Bonicelli e vedrà l’esibizione di quattro gruppi ‘storici’, legati alla musica alternativa: Raw Power, Evil Devil, Stigmathe e Controllo Totale. I concerti saranno alternati al Dj set di Cocco (Stefano Covili) di Radio Antenna Uno. ’We are punks’ è pure il titolo del libro che sarà presentato nel corso della serata, nel quale sono raccolte fotografie di giovani punk degli anni ‘80 prevalentemente scattate a Modena, Sassuolo, Reggio Emilia. Nel book sono pubblicati anche contributi scritti da diversi protagonisti di questo movimento, tra i quali Giovanni Lindo Ferretti (CCCP), Daniela Micheli (Radio Antenna Uno Rock Station), Stefano Bardelli e Lorenzo Adani. La pubblicazione, cui hanno collaborato in tanti, testimonia un momento storico di grande fermento culturale che ha visto protagonista il nostro territorio. Gli incassi della serata, comprese le vendite del book, saranno interamente devoluti alle famiglie romagnole che ancora vivono in situazione di difficoltà dopo l’alluvione della primavera scorsa.

"L’idea di questa iniziativa – dice Claudio Bonicelli –, è nata in modo spontaneo. Ci siamo ritrovati tra vecchi amici sui social e abbiamo pensato di organizzare una festa per stare insieme, con una finalità costruttiva".

c.b.