Weekend di festa con musica e cibo

Venerdì, sabato e domenica a Sestola si darà un festoso benvenuto all’inverno 2024/25 con tre giorni di festa pieni di attività per bambini, musica, intrattenimento, stand gastronomici. Venerdì festa di San Nicolò Patrono di Sestola, con Messa alle 11 con processione e accensione delle luminarie natalizie,.Sabato apertura mercatini Arte e ingegno e prodotti enogastronomici, ed Area Sleddog. Dalle 16 letture natalizie e laboratorio per bambini. A seguire Arriva Babbo Natale conm consegna delle letterine e merenda. Dalle 16 alle 19 musica con Milleluci, J for Jam e Lindy Box Swing.