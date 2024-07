Women Uisp, maglia tricolore per Valentina Zini

La maglia tricolore women Uisp conquistata con merica da Valentina Zini a Massa Carrara e i podi ottenuti da Alessia Orsi,Flavio Mattia Richeldi e Armin Caselli: sono queste le perle collezionate dal ciclismo modenese nella prima domenica di gare a luglio. A Massa Carrara, nella prova unica valida per l’assegnazione del campionato italiano su strada Uisp, è quindi salita sul gradino più alto del podio assoluto (e ovviamente anche di categoria W1) l’atleta Valentina Zini, che in gara ha dominato l’agguerrito lotto di concorrenti tra le quali spiccava la fioranese Erika Gianni, terminata in gruppo tra le W2. A Casella (in provincia di Genova) si è invece svolto il campionato italiano juniores, con il migliore dei modenesi ottenuto da Luca Spezzani, che ha concluso la gara al 65° posto, precedendo i conterranei Manuel Mutolo e Matteo Paltrinieri, che componevano la pattuglia gialloblù completando l’impegnativa prova tricolore. Ad Osimo, sempre tra gli juniores, la pattuglia del Team Cicli Paletti, con il campione provinciale Armin Caselli, ha colto un pregevole bronzo giungendo alle spalle del marchigiano Mattia Persiani e l’australiano Jeremy Smith, mentre il compagno di colori Alex Fratti ha concluso con una positiva sesta piazza. Trasferta in terra trevigiana a Nevese della Battaglia per le gemelle carpigiane Orsi, con Alessia che ha collezionato l’ennesimo argento mentre Martina è terminata ai piedi del podio. Per la cronaca, la vittoria è stata conquistata dalla trentina Agata Campana. A Renazzo (in provinca di Ferrara) nella gara riservata ai Giovanissimi, tra i G4 Flavio Mattia Richeldi (Ciclistica Maranello) al rientro alle gare è superato al fotofinish, collezionando così l’ennesima piazza d’onore. Nelle altre categorie hanno concluso nella top ten Marco Mantovani (5°) e Youssef Rammal (8°) entrambi della Ciclistica Maranello. La commissione tecnica emiliana ha selezionato gli allievi che saranno al via domenica prossima al campionato italiano ad Altopascio (Pt): per i colori modenesi è stato convocato il campione provinciale Marcello Pelloni (Cicl.Maranello). Questa sera, dopo due rinvii per il maltempo, al Novi Sad torna l’Emiliarace 2024 con l’organizzazione dell’Uisp Modena .Saranno in gara i master con il via della prima batteria alle 19, dove sfoggerà la sua maglia tricolore Valentina Zini.

Andrea Giusti