Zocca, la sorpresa con Vasco. Un concorso per nuovi talenti . I finalisti apriranno i suoi live

Un bel regalo di Vasco alla sua Zocca, che ha già reso famosa con la musica, a conferma del legame che la grande rockstar ha sempre avuto con la sua terra natale. Comune e Vasco assieme in un contest nazionale, il Festival ’Zocca Paese della Musica’. Con premi che faranno gola a giovani artisti: i finalisti potranno, infatti, esibirsi sul palco di Vasco Live 2024, aprendo i concerti del rocker. E cosa interessante per il territorio, è che le esibizioni e le finali si svolgeranno nel teatro comunale di Zocca, che da ora non si chiama più Teatro Punto Com bensì Teatro ‘Il Blasco’, come deliberato dalla Giunta comunale il 27 aprile scorso assieme all’intero pacchetto del Festival. Il sindaco di Zocca Federico Ropa non sta nella pelle.

"É importantissimo per Zocca – è il suo commento –. E il fatto di aver chiamato il festival ‘Zocca Paese della Musica’ è ancora più interessante. Zocca paese della musica esisteva già embrionalmente mentre ora, grazie a Vasco, diventa un progetto di portata nazionale con la possibilità di crescere negli anni. Da tempo si cercava di costruire progetti sulla musica e questo è piaciuto a Vasco. Nasce dall’amicizia con il nostro più illustre concittadino, che in questi anni si è trasformata in collaborazione. Il Festival ha l’obiettivo di far emergere nuovi artisti e gruppi musicali di talento, attraverso un casting svolto a Zocca, paese che grazie a Vasco è diventato capitale italiana del rock". Possono richiedere d’iscriversi al Festival i singoli/duo/band che al 2 aprile 2024 abbiano compiuto i 18 anni d’età. Per questa prima edizione, sperimentale, non vengono accettati, anche per le tempistiche autorizzative occorrenti, i minori. La prima fase preliminare del Festival prevede la verifica d’idoneità attraverso una valutazione effettuata da un esperto del settore, il quale decreterà i concorrenti che potranno accedere alla fase successiva. Quelli ritenuti idonei potranno iscriversi al Festival e partecipare al Casting tra il 17 e il 26 maggio prossimo, che consiste in una valutazione artistica dei concorrenti, i quali si dovranno esibirsi live davanti a una giuria che decreterà i 14 finalisti che il 31 maggio parteciperanno alla finale, sempre nel Teatro "Il Blasco" di Zocca. Il premio per i primi 7 finalisti consisterà nella facoltà d’esibirsi in una delle 7 date di San Siro del Vasco Live 2024, avendo a disposizione, ciascuno, 15 minuti di esibizione; gli ultimi 3 finalisti classificati dal 12° al 14° posto sono da considerarsi gruppi di riserva, che potranno sostituire i primi undici finalisti se impossibilitati a partecipare. I 4 finalisti classificati dall’8° all’11° posto potranno esibirsi nelle 4 date del Vasco Live 2024 che si terranno presso lo Stadio San Nicola.

In tutte le fasi del Festival i concorrenti dovranno eseguire dal vivo un brano musicale, in lingua italiana o straniera, edito o inedito, a loro libera scelta e nel corso delle esibizioni sarà concesso esclusivamente l’uso di sequenze keyboards (tastiere e/o pianoforte) e, per l’effetto, sono espressamente vietate le sequenze di chitarra/basso/batteria/voci. L’esibizione non potrà superare 3 minuti e 30 secondi. Da questo momento è quindi possibile iscriversi sul sito https://www.zoccapaesedellamusica.it/. "La prossima settimana definiremo la giuria di esperti – spiega il sindaco –. Questo è il primo anno del Festival e come tale sarà anche per noi una sperimentazione, ma lo scopo che ci diamo è di far diventare l’iniziativa un punto di riferimento per tutti gli artisti che cercano l’occasione di potersi mettere alla prova e di poter emergere esibendosi davanti al più grande pubblico della musica italiana, quello che ha saputo animare Modena Park facendolo diventare il concerto con il maggior numero di spettatori paganti al mondo. Ringrazio Vasco per tutto quello che ha fatto e che fa per il nostro ’paesello’, e tutto il suo staff che con grande professionalità ha collaborato con l’Amministrazione Comunale per rendere possibile tutto questo". Lo stesso Vasco ha dato notizia del Festival sui social.