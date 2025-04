"Ztl, permessi a tempo. Via libera retroattivi"

Visto il perdurare del guasto informatico del sistema per l’emissione online di permessi Ztl temporanei per l’accesso nella Zona a traffico limitato, dal Comune fanno sapere che sarà possibile "effettuare il permesso retroattivamente una volta che il portale, gestito da un fornitore esterno, tornerà in funzione".

L’Amministrazione comunale ha chiesto al fornitore di attivare questa possibilità, in modo da consentire a chi è entrato in Ztl (che dovrà aver premura di verificare quando il sistema tornerà in funzione) di sanare a posteriori l’avvenuto accesso. Dovrà provvedere alla richiesta e al pagamento del permesso, pena le sanzioni previste da Regolamento. "L’Ufficio competente sta facendo il possibile per rispondere in tempi rapidi alle numerosissime richieste arrivate via email e ha previsto questa procedura per agevolare le operazioni".

I nuovi permessi dovranno essere richiesti secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale nella sezione dedicata alla Ztl (https://www.comune.modena.it/argomenti/polizia-locale/servizi/ztl-zona-traffico-limitato), mentre si potranno consultare le richieste già avviate all’indirizzo del portale https://passztl.comune.modena.it/FrontOffice.