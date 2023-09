Fratelli d'Italia, la kermesse si terrà a Modena: quando e dove

Modena, 15 settembre 2023 - Sabato 23 e domenica 24 settembre Modena ospiterà la kermesse regionale di Fratelli d'Italia "L’Italia vincente, un anno di risultati", che si preannuncia come uno dei più grandi eventi politici del centrodestra mai organizzati in città. Durante l'evento, che si terrà al Rmh Raffaello, si racconterà la strada percorsa da Fd'I, "nato come un piccolo partito che nel 2012 aveva qualche centinaio di iscritti e una decina di dirigenti, che a stento superava le soglie di sbarramento, che dieci anni dopo, con coerenza e dedizione, si è trovato a governare un Paese. Una strada che anche a Modena era stata intrapresa da pochi, ma che grazie al duro lavoro della militanza storica, ha negli anni raccolto i frutti del proprio lavoro, partecipando a quell’impresa che trova nel 26 settembre 2022 il suo compimento", si legge in una nota degli organizzatori.

Tra gli ospiti annunciati ci sono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in collegamento video, il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, il capogruppo di Fd’I alla Camera dei Deputati Tommaso Foti e la vicecapogruppo Augusta Montaruli. La kermesse è l'occasione per gli esponenti di Fd'I per fare un bilancio a un anno dalle elezioni del 2022 e guardare alle tornate elettorali cittadine ed europee: "In meno di 12 mesi è stato varato un taglio di 7 punti del cuneo fiscale, che ha assicurato fino a 100 euro in più al mese ai lavoratori in busta paga", prosegue la nota degli organizzatori che sottolineano i dati di quanto ottenuto quest'anno: "Nel secondo trimestre 2023 prosegue la crescita tendenziale del numero di occupati: +1,7% (rispetto al secondo trimestre 2022), e in aumento è anche il tasso di occupazione che, per le persone tra i 15 e i 64 anni, raggiunge il 61,6% (+1,2 punti, il migliore degli ultimi 12 anni)".

Fd'I rivendica, inoltre, di aver "cancellato quel flagello chiamato Reddito di cittadinanza" e di aver "messo un freno al Superbonus 110% che, con i suoi 12 miliardi di euro di truffe e oltre 130 miliardi di costo, pesa sulle spalle di tutti gli italiani". Infine il partito della presidente del Consiglio Meloni sottolinea quanto fatto dopo l'alluvione che ha flagellato la Romagna con lo "stanziamento di circa 4,5 miliardi di euro per ristorare i danni dell’alluvione" di cui "600 milioni già disponibili per gli Enti Locali, per i lavori di somma urgenza".