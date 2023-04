Colpi d’ascia al fratello durante la lite poi la fuga: ecco cosa è successo a Bore di Parma L’allarme è scattato nella tarda serata: i carabinieri giunti sul posto, dopo aver provveduto a chiamare l’ambulanza per i necessari soccorsi hanno fermato il fratello minore e trovato in casa droga e materiale indispensabile per la coltivazione della marijuana