Neonati morti a Traversetolo: la madre del primo bambino ha agito da sola

Parma, 16 settembre 2024 – Avrebbe agito da sola la ragazza 22enne accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere, in relazione al primo neonato trovato morto nella villetta di Traversetolo lo scorso 9 agosto. Ad affermarlo è un comunicato del procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, il primo che conferma anche il rinvenimento di un secondo piccolo cadavere sepolto nel giardino dell’abitazione.

Già nelle scorse ore è emerso che la giovane avrebbe nascosto agevolmente la gravidanza, in quanto era riuscita a mantenere una figura snella e minuta anche a ridosso del termine, indossando addirittura abiti aderenti senza destare sospetti. Gli amici e il padre del neonato, un coetaneo residente in zona, spergiurano di non essere stati a conoscenza di nulla.

La villetta di Vignale di Traversetolo dove sono stati ritrovati i resti dei due neonati

Da quanto emerge dalla Procura, lo stesso si può dire della famiglia, che non sarebbe stata informata della gravidanza e non avrebbe assistito la 22enne durante il parto, condotto in casa e senza l’aiuto di alcuna figura professionale.

Per quanto riguarda il secondo corpo, saranno necessarie ulteriori indagini, con annessi accertamenti di natura medico-legale, così da delineare soprattutto la datazione della morte. La Gazzetta di Parma riporta che i resti potrebbero risalire all’estate del 2023.

La procura di Parma ha inoltre aperto un fascicolo per la possibile violazione del segreto di indagine in relazione alla diffusione della notizia del secondo ritrovamento, che potrebbe aver inciso “sulle acquisizioni investigative in corso”.