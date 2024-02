Spara a tre cani con una carabina ad aria compressa: denunciato 59enne

Parma, 28 febbraio 2024 - Ha sparato colpi di carabina ad aria compressa a tre cani, ferendone due in modo fortunatamente lieve. E’ successo lunedì, a Traversetolo (Parma). Il protagonista di questa drammatica vicenda è stato identificato e denunciato per maltrattamento di animali: si tratta di un uomo di 59 anni.

La querela

I proprietari dei cani maltrattati, una volta resosi conto dell’accaduto, hanno sporto querela verso ignoti nel momento in cui le forze dell'ordine, immediatamente contattate, hanno rinvenuto dalla pelle degli animali i pallini in piombo sparati dall'arma.

I carabinieri di Traversetolo hanno di conseguenza avviato le indagini per risalire all'identità dello sparatore. Il primo indizio al quale si sono affidati sono stati i proiettili rinvenuti, che hanno permesso di stringere il campo degli indiziati soltanto ai possessori di una carabina ad aria compressa. A seguito di numerose verifiche e testimonianze, l'accusa è ricaduta su un uomo italiano di 59 anni proprietario, per l'appunto, dell'arma in questione.

Giunti alla residenza dell'uomo, i carabinieri hanno trovato nell'abitazione una carabina ad aria compressa calibro 4,5 e una scatola contenente proiettili identici a quelli ritrovati addosso ai cani. Questo ha indotto le autorità a sequestrare l'arma e denunciare in stato di libertà alla Procura di Parma l'individuo, con l'accusa di maltrattamento di animali.