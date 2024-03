Cadavere di un uomo trovato in auto a Parma: forse un gioco erotico finito male

Parma, 15 marzo2024 – Il cadavere di un uomo trovato in un’auto parcheggiata alla periferia di Parma. Il 49enne era praticamente nudo: forse vittima di un gioco erotico finito in tragedia. È una delle piste che starebbero vagliando gli inquirenti, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma.

La vittima era accovacciata senza vestiti dentro un'auto incidentata e parcheggiata all'esterno di una carrozzeria. A dare l’allarme sono stati i dipendenti dell’officina. Il 49enne era di origini tunisine, ma residente da tempo in Italia. Il ritrovamento è avvenuto in una strada della prima periferia di Parma, a poca distanza dal centro islamico.

Il ritrovamento del cadavere

L'uomo ritrovato senza vita è stato notato nella vettura dai dipendenti dell'officina e sul posto sono intervenuti gli uomini della Squadra mobile e della Polizia scientifica di Parma. Per ora restano aperte tutte le ipotesi sulle cause della morte, ma non è escluso che si possa trattare di un gioco erotico – che probabilmente stava facendo da solo – finito male. Nulla trapela dalle forze dell'ordine che hanno trasmesso gli atti alla Procura.