Fiera di San Nicola 2023, a Pesaro 550 ambulanti e mille novità per i bimbi. Programma

Pesaro, 4 settembre 2023 – Quando arriva la fiera di San Nicola, cambia anche l’aria. E’ più invitante. Devono aver pensato proprio questo gli ideatori dell’appuntamento annuale di Pesaro (quest’anno inizia sabato 9 e finisce martedì 12 settembre) che richiama ogni volta almeno 550 ambulanti, i quali avranno a disposizione a Pesaro 4 chilometri di fronte espostivo. In origine, erano i prodotti agricoli i protagonisti della fiera, in particolare aglio e cipolla che venivano esposti in particolare nell’attuale piazza del Popolo.

Dal dopoguerra, è passata alla zona mare occupando circa un’area di due ettari. Da 18 anni, è organizzata da Pesaro parcheggi che ha provveduto a rendere agevole l’arrivo dei visitatori col parcheggio di villa Marina e col collegamento della navetta da San Decenzio e dal nuovo parcheggio del cimitero. Quest’anno cambia ciò che si potrà fare nel nuovo Piazzale D’Annunzio. Non più banchi ma spettacoli e cibo.

Mercatino dei bimbi in piazzale della Libertà

Per il mercatino dei bimbi, l’appuntamento è in piazzale della Libertà insieme all’intrattenimento per bambini. Poi spazio all’Officina San Nicola con area giochi e intrattenimento per bambini di età tra i 3 e i 12 anni a cura di Pesaro Village. Potranno contare sugli animatori che li guideranno in laboratori creativi, giochi e tante attività divertenti.

Il programma dell’animazione e delle attività

Ma ecco il programma: sabato 9 e domenica 10 orario 10.30-12.30 e 16.30-19.30, lunedì 11 e martedì 12 orario 16.30-19.30. Tante le attrattive, come "passo, trotto e galoppo", attività di avvicinamento all’ippica (e non solo) a cura del Centro Ippico Mini Horse. Sabato e domenica, al mattino e al pomeriggio, battesimo della sella (giro con pony/cavallo) con giro in calesse e foto con rapaci.

Musica e intrattenimento

La novità sarà in piazzale D’Annunzio dove si alterneranno serate di intrattenimento per tutti i gusti e tutte le età, col "Cabaret croccante", e poi "Balusk", il folk rock italiano. Inoltre domenica, dalle 10 alle 20.45, una band proporrà un repertorio che si caratterizza per le armonie della fisarmonica contrapposte alle chitarre e percussioni reinterpretando le canzoni di De Andrè, Nomadi, Modena City Ramblers, Mannoia, Rino Gaetano e tanti altri. E poi il rock n’roll di “Todo en la Vida” tour 2023 che farà tappa in Fiera per offrire uno show che spazia dai classici del rock n’ roll, alla raffinatezza dello swing, alla musica italiana popolare degli anni ’50-’60".