Cosa fare per Halloween a Pesaro: i luoghi più spaventosi

Pesaro, 30 ottobre 2024 - Torna la notte più spaventosa dell’anno, torna Halloween: streghe, fantasmi, vampiri e zombie infesteranno, in questa occasione, tutti gli angoli della provincia, facendo sempre la fatidica domanda: ‘dolcetto o scherzetto?’. Quindi, oltre a munirsi di qualche caramella per evitare lo scherzetto, ecco una lista di posti dove poter festeggiare questa “paurosa” ricorrenza.

Gabicce

Torna anche quest'anno, per la ricorrenza di Halloween, la grande festa organizzata dal Comune di Gabicce Mare rivolta ai bambini e alle famiglie per animare il centro cittadino nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre con un ricco programma di attività. Dalle 16 in Piazza Matteotti ci sarà il Laboratorio dei Piccoli Mostriciattoli, con attività creative pensate per bambini da 3 a 6 anni. Alle 16:30 in Piazza Matteotti, “Just Dance!” con balli scatenati e animazione per coinvolgere bambini e adulti e gli immancabili palloncini e truccabimbi a disposizione di tutti per pitturare il viso con i motivi di Halloween. Alle 18:30 ritrovo per tutti in Piazza Municipio per andare in giro per il centro di Gabicce Mare dove le attività e i negozi aspettano i bambini per il tradizionale “Dolcetto o Scherzetto?”. Per chi vuole fermarsi anche a cena potrà prenotare presso il Rabuki o il Ristorante Mazzini dove potrà gustare una deliziosa cena mostruosa! Il programma dei giochi e dell'animazione è realizzato dall' ASD Glamorous. Il “Borgo dei grilli”, inoltre, fornirà anche una merenda a tutti i partecipanti.

Urbino

La città di Urbino celebra la festa di Halloween, giovedì 31 ottobre, con tre appuntamenti: due per bambini e l'altro per giovanissimi. Il primo sarà nella Sala di Lettura per bambini “Lilliput”, mercoledì 30 ottobre, dalle 16:00, con la maratona “Cornabicorna” (info: biblio.urbino@comune.urbno.ps.it o chiamare al 333-7577.074). Il secondo appuntamento è in programma dalle 16:00 alle 19:00 nella Sala del Maniscalco (scalette del Teatro). Per l'occasione, ci saranno truccabimbi, spettacolo di magia, giochi, laboratori e merenda. Invece, dalle 17:00 alle 19:30, nella Rampa di Francesco di Giorgio, ci sarà una festa in maschera per ragazzi un po' più grandi età 11 -15 anni. Anche in questo caso è prevista una merenda. “Come già fatto in passato – dice l'assessore comunale alle Politiche Giovanili Elisabetta Foschi – abbiamo voluto offrire ai giovanissimi e alle famiglie un momento di aggregazione, di divertimento e di svago. La festa di Halloween è diventata da anni un momento per incontrarsi, per passare del tempo insieme e quindi abbiamo voluto confermare le esperienze positive già avute in passato”.

Gradara

Gradara e il suo secolare castello mutano aspetto e per quattro giorni diventerà lo scenario per la festa più inquietante di tutto l’anno. Il borgo si carica di un fascino misterioso che riporta alla luce antiche leggende e credenze. Iniziate il vostro percorso dalla visita guidata a tema, “Paolo e Francesca, una storia stregata”, e lasciatevi sorprendere dalle oscure vicende del borgo e della sua Rocca in cui, tra intrighi, lotte di potere e tormentati amori, potrete essere gli sfortunati visitatori ad avere la fortuna di imbattervi nelle anime in pena dei due amanti. Affascinante e romantica, Gradara nasconde ben altri segreti e misteri da brivido. Affidati al becchino ne “Le piazze dannate”, lasciatevi traghettare e immergere nel suo agghiacciante e gelido regno dei morti, mentre un groviglio di atmosfere tenebrose, urla agghiaccianti e spaventose animazioni vi richiameranno da “Il borgo stregatop”. Attenti a non finire nelle loro grinfie! Ma sicuri di riuscire a varcare i cancelli della “Rocca stregata”?

Fano

Tris di appuntamenti per Halloween 2024. All'ormai tradizionale 'Bella storia' di Sant'Orso, collaudata e apprezzata da grandi e piccoli che si apre alle 15:30 e fino a sera vedrà protagonisti musica e gastronomia, con la cena speciale del truck food a prezzo agevolato per tutti i partecipanti, si aggiunge anche "Una piazza da paura" (in piazza XX Settembre), dalle 16 fino a notte, tra 'Truccabimbi della paura', 'Tiro al mostro' e laboratori. Il tutto accompagnato dalle spaventose caramelle 'horror candy' e da diaboliche stuzzicherie. In serata doppio concerto di Swing around e Zebratre. Immancabile anche l'evento organizzato da Jump, per bimbi dai 4 ai 13 anni, alla palestra Nuti, zona Poderino, giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre dalle 8 alle 13. Pe informazioni chiamare il 392 1840409.

Fossombrone

Torna il più atteso horror live action game di sempre per riempire corso, vicoli e piazze di orde di zombie a Fossombrone (Pesaro Urbino). Gladiatori, ancelle, consoli e centurioni: i romani sono tornati e non hanno buone intenzioni. Infatti, sono diventati tutti zombie! Il sottotitolo di questa edizione è Forum Horroris – La vendetta del sottosuolo. Il gioco serale è dai 16 anni in su, mentre le attività pomeridiane, Forum Horroris Junior, sono rivolte ai bambini dai 4-5 anni in su, con laboratori ludici, animazione, musica, racconti, mitologia e giochi di agorà.