In fila per i go kart elettrici a Pesaro: partenza a tutto gas

Pesaro, 1 febbraio 2025 – Seicentocinquanta metri di lunghezza, un percorso ricco di salite, discese e sottopassaggi che si sviluppa su due livelli, quattordici curve, più una fantastica parabolica dove mettere alla prova le proprie abilità di pilota. È la nuova pista indoor di go-kart elettrici Pgk Karting Network Pesaro, la più lunga d’Italia, la più grande delle Marche e della Riviera Romagnola, inaugurata oggi in via Toscana 16.

Un sogno per tutti gli appassionati di go-kart: “Un’attività come questa non poteva mancare nella città Terra di Piloti e Motori”, hanno ricordato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, durante il taglio del nastro. “Riqualifica un’area della città, fa vivere uno spazio chiuso da tempo e arricchisce una zona che fino a poco tempo fa veniva considerata solo “industriale”, ma che oggi si sta trasformando in un polo sportivo”.

Migliaia gli appassionati presenti oggi, da tutta la regione. Dopo il taglio del nastro a salire sui kart elettrici sono stati il sindaco Biancani e l’eurodeputato Matteo Ricci.

Divertimento per tutte le età, adrenalina, velocità, ma soprattutto sicurezza. Queste le parole chiave della nuova pista indoor che può ospitare contemporaneamente fino a 14 kart per adulti o 8 kart per bambini. “I kart elettrici sono adatti sia per i piloti più esperti, sia per chi vuole regalarsi una sfida tra amici, senza compromettere la sicurezza – ha ricordato l’amministratore della E-Speed srl Lucio Trabalza -. Anche i più piccoli possono avvicinarsi al mondo della guida, coltivando così la passione per le quattro ruote.

L'inaugurazione della pista lunga 650 metri, i kart sono 14 per adulti e 8 per bambini. L’investimento della PGK design è di 2 milioni e mezzo

La pista di karting è senza dubbio un luogo perfetto per ritrovarsi e passare qualche momento di divertimento insieme. Per questo motivo offriamo alle aziende la possibilità di organizzare eventi di team building o di sponsorizzazione”.

Un investimento importante per la città, oltre 2.5milioni di euro, realizzato in tempi record dal leader mondiale, il marchigiano Paolo Gagliardini della PGK design Srl.

La pista e i kart

Il tracciato della pista è rivestito con un materiale che garantisce un grip eccezionale e riduce al minimo gli sbandamenti. Inoltre, è dotato di un sistema di protezione con molle integrate e barriere, in grado di assorbire gli urti e garantire la totale sicurezza per un divertimento senza limiti. I kart sono perfetti per principianti ed esperti, offrono un’esperienza di guida fluida e reattiva. Grazie alle numerose regolazioni, i piloti avranno sempre il controllo totale del mezzo, rivelandosi ideali anche per chi è alle prime armi.