Ancona, un laboratorio sull'uso della zucca ad Halloween: appuntamento al Mercato Dorico

Ancona, 29 ottobre 2024 - Al Mercato Dorico di Campagna Amica in via Martiri della Resistenza per imparare a usare la zucca dalla vellutata al gelato. È questa l’ultima iniziativa lanciata da Coldiretti. Le zuppe, vellutate, minestroni ma anche dolci e gelato con al centro la zucca saranno protagoniste. Proprio la zucca, infatti, è un prodotto dai mille impieghi, sia in cucina ma anche come decorazione grazie a molteplici varietà dai più disparati colori e forme. E in vista di Halloween si terrà un laboratorio, dalle 8.30 alle 13, dedicato ai vari utilizzi della celebre cucurbitacea. Andrà di scena per la festa di Ognissanti, che negli ultimi anni ha visto prender campo l'impiego delle zucche per realizzare le tipiche lanterne, con le maschere e le feste della tradizione americana.

L’appuntamento per tutti dunque è per giovedì 31 ottobre alle 17 con Maila Camilletti, agricoltrice di Castelfidardo già nota per i suoi bouquet realizzati con frutta e verdura, e con lo chef Massimo Marinelli, che illustrerà la preparazione di una perfetta vellutata e, addirittura, di un gelato alla zucca, a dimostrazione dell'estrema versatilità di questo prodotto. A seconda del sapore e della consistenza della polpa la zucca può essere un ottimo ingrediente nella preparazione di tortelli e gnocchi, da abbinare a pasta, carne, formaggi, minestre, minestroni e torte.

Nelle Marche ci sono circa 50 ettari dedicati alla coltivazione e nei mercati di Campagna Amica sono presenti dalla fine di settembre in avanti. Quest'anno la produzione è in linea con quella dello scorso anno anche se nella zona di Ascoli le piante hanno risentito dell'eccessiva siccità. Il consiglio della Coldiretti è di acquistare le zucche direttamente dagli agricoltori di Campagna Amica per assicurarsi un prodotto Made in Italy, ma anche per sostenere l’economia e l’occupazione locale. La legge impone di indicare l’origine sulle zucche fresche intere, ma non su quelle tagliate, né su quelle trasformate, né sui classici semi di zucca. "Così – avverte Coldiretti – aumenta il rischio di portare a tavola zucche provenienti da paesi dove non non sono in vigore le stesse regole sulla sicurezza alimentare". L'evento è organizzato con il sostegno del CSR Marche 2023-2027.