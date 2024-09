A "Mister X" la Regata del Patrono

Record di partecipanti alla 34ª Regata del Patrono, disputata ieri nel tratto di mare fra Pesaro e Fossosejore, una giornata baciata dal sole ed anche dal vento, almeno nella parte iniziale della gara. Ben 37 imbarcazioni, 28 cabinati e 9 derive, si sono presentate sulla linea del traguardo, a conferma di un rinato spirito di partecipazione nel mondo della vela locale dopo le ’magre’ del Covid che avevano frenato a lungo tutte le manifestazioni. Mancavano poi all’appello le barche romagnole, di solito molto numerose alla regata pesarese, perché oggi a Cattolica si disputa un’altra classica organizzata dal Lions Club e le due associazioni hanno fatto in modo di non farsi troppa concorrenza. Anche questo è stile. Ha vinto "Mister X", imbarcazione molto performante abituata a ben altri palcoscenici ma col piacere di misurarsi anche in una breve regata come questa nello spirito di amicizia che si respirava: "Ma non è stato per niente facile - racconta Gabriele Percetti - è stata una bella battaglia, soprattutto con Cavallo Pazzo".

Questi i risultati finali, divisi per classe. Classe Alfa: 1) Meteor 101 Francesco Piccarreta, 2) Ortodossia Paolo Gennari, 3) Vulcano Antonella Penna. Classe Bravo: 1) Mister X Fabrizio Tamanti, 2) Caos Alberto Morotti. Classe Charlie: 1) Cavallo Pazzo Antonio Severino, 2) Leon Gianni Leonardi. Classe Delta: 1) Telea Paolo Terenzi, 2) Bonton Giorgio Binetti. Classe Echo: 1) Dai sali su Bruno Tamburini, 2) Fragola Giulio Coli 3) Dryland Alberto Pagnetti. Classe Fox Trot: 1) Juppiter Massimo Giampaoli, 2) Eiauena Maurizio Eusebi, 3) Genesis Luciano Sorbini.

Classifica Derive 1) Claudio Fucili, 2) Gabriele Levi, 3) Francesco Marchetti. Infine è stato assegnato un premio al 1° classificato della classe Meteor Scuola vela Lega Navale a Big Wednesday dell’Associazione "Renatoè".

e.f.