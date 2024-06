A Monteciccardo si vota anche per il municipio

Sabato e domenica i residenti di Monteciccardo, oltre alla scheda per eleggere il sindaco di Pesaro e gli europarlamentari, avranno una terza scheda, di colore verde, per eleggere il presidente e i membri del Municipio. La lista con i candidati è unica ed è composta da Marika Pierucci, candidata alla carica di presidente; Chiara Nobili e Rita Lani per Montegaudio; Claudio Bonazzoli, il presidente uscente, Enzo Vagnini, Silvia Sigilli e Dimero Albertini per Monteciccardo centro; Mirco Vitali, Pierluigi Cervellieri, Mauro Lani e Simonetta Righi per Villa Betti.