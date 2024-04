A Pesaro impazzano i gruppi: "In questo momento arrivano solo i pullman"

Pullman schierati lungo viale Trieste (soprattutto). E’ il turismo dei gruppi. Via Rossini bloccata quasi tutte le mattine, in questi giorni pasquali, perché molti si fermano con la guida al seguito davanti la casa di Gioachino Rossini. Altri entrano per andare a vedere i mosaici del Duomo. "In questo periodo, ma accade così tutti gli anni tra marzo , aprile e maggio, è il momento del turismo di gruppo", dice Luigi Fazzi, presidente della cooperativa delle guide turistiche Isairon .

C’è un effetto capitale della cultura?

"Difficile da dire in questo momento. I numeri si potranno vedere solo fra qualche mese. Comunque un po’ di curiosità c’è, ma in questo periodo si lavora tanto, ed è così tutti gli anni. Ma per dirla tutta Pesaro non è una è piazza molto ambita".

Ma questa gente che arriva, si ferma a dormire oppure se ne va la sera?

"In questo momento con gli hotel pieni per i tornei sportivi, molti alla sera prendono a vanno a Gabicce, Cattolica oppure anche a Senigallia".

Ma è gente che spende?

"Nella maggior parte dei casi no, ma non si può nemmeno generalizzare".

Luoghi più richiesti per le visite guidate?

"Sicuramente Villa Imperiale che però in questo momento non è visitabile, i Musei civici ed anche il Palazzo ducale. Poi villa Caprile, ma per visitarla bisogna chiedere il permesso alla scuola. Molti di questi gruppi che si vedono a Pesaro, allargano poi gli orizzonti andando a Urbino ed anche a Fano".

Quanti siete voi della cooperativa a Pesaro?

"In città siamo in cinque ed in totale una ventina. Bisogna aggiungere che per esempio Urbino ha un’altra attrattività rispetto a Pesaro e va molto anche Gradara".

Arriva un pullman e chiama per avere una guida: quanto chiedete?

"Sono 120 euro lordi per venti persone, più due euro a persone per tutte quelle in più".

Coprite tutta la domanda?

"In realtà in questi mesi dove si lavora di più ci sono anche dei freelance che si muovono ma vediamo anche degli abusivi".

Sarebbe...

"Beh, si. Si vedono persone alla testa di gruppi che sono facce mai viste... E per fare questo mestiere bisogna dare un esame e per esempio nella nostra cooperativa siamo tutti laureati".

E il cosiddetto turismo con i soldi resta un sogno?

"E’ quello formato dagli stranieri che arrivano in aereo a Bologna, Rimini e Falconara. Questo tipo di turismo ha una maggiore capacità di spesa, ma è quello di aprile, maggio e che poi torna alla fine dell’estate".

Dove dormono?

"In questi giorni di Pasqua molti nelle città vicine, ma bisogna anche aggiungere che molti visitatori, le famiglie soprattutto, vanno nei B&b, perché la città è piena. Piena Pesaro, ma lo è ancora di più Fano".

