’Abbracci, tango e passione’ in scena alla Rocca di Gradara

La maestosa Piazza d’Armi della Rocca di Gradara si trasformerà per una sera in una suggestiva milonga sotto le stelle. Oggi alle 21.15, per la Notte europea dei Musei, iniziativa promossa dal ministero della Cultura che coinvolge i musei statali italiani, si terrà l’appuntamento ‘Abbracci. Tango e Passione alla Rocca di Gradara’.

L’iniziativa, organizzata da Gradara Innova grazie alla disponibilità della direzione della Rocca Demaniale e in collaborazione con Tatiana Campos Tango Academy, si svolgerà anche in caso di maltempo in un’area all’aperto predisposta appositamente e protetta da pioggia e intemperie.

Nell’ambito della Notte europea dei Musei, il castello di Paolo e Francesca sarà pronto anche a svelare intriganti storie di un recente passato che ancora pochi conoscono. L’apertura straordinaria sarà dalle ore 18.15 fino alle 22.00 con ingresso al costo simbolico di € 1,00 (la biglietteria chiude alle 21.15).

b. g.