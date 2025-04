Addio a un "amico e benefattore". Urbino in lutto per Valter Rossi

La città di Urbino perde un ‘amico’ e benefattore: si è spento nei giorni scorsi lo stampatore internazionale Valter Rossi, a cui si deve la recente donazione al Comune di vari strumenti tipografici unici al mondo, che costituiscono, da circa un mese, il nuovissimo laboratorio tipografico di via Valerio, gestito dalla Accademia di Belle Arti. Immediato il cordoglio dell’Amministrazione: "Abbiamo appreso con grande dispiacere – dichiara il sindaco Gambini – la notizia della morte di Valter Rossi, uno dei fondatori della prestigiosa Stamperia d’Arte 2RC di Roma. Ho conosciuto Rossi in anni recenti, quando ha preso forma un progetto che avrebbe legato stabilmente la 2RC a Urbino. Rimasi colpito dalla passione e dalla competenza che animavano lui e la sua famiglia. La gestione tecnica, l’amore per la creatività e il profondo senso etico legato all’incisione erano parte della sua storia personale. Lo scorso 14 marzo l’inaugurazione del laboratorio dopo tre anni di preparazione, in cui – tra gli altri strumenti - un grande torchio calcografico progettato da Rossi nel 1970, denominato Alessandro Magno, ha trovato nuova vita". Pur non avendo potuto presenziare all’inaugurazione, era soddisfatto dell’avvio del progetto, che prosegue grazie all’impegno di Giuseppe Balduini, della figlia Simona e del direttore e del personale dell’Accademia.