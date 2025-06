Addio al servizio navette. E’ mancato l’accordo tra il Comune e la Gam

Servizio navette, fermo al palo. Il mancato accordo tra il comune di Gabicce Mare e la società di promozione turistica Gam - gruppo albergatori multiservizi ha portato allo stop del servizio che da quasi vent’anni consente ai disabili e a coloro che hanno problemi di deambulazione di essere accompagnati con un veicolo elettrico in spiaggia. A far saltare il banco, secondo la società, sarebbe stata la richiesta da parte del Comune di ampliare il servizio: proposta secondo il gruppo albergatori difficilmente realizzabile alle attuali condizioni economiche e soprattutto a stagione già iniziata.

"Da quando abbiamo cominciato con il servizio la richiesta è molto cresciuta – sostiene il presidente della società, Angelo Serra, che ieri ha postato sui social un messaggio di scuse indirizzato ai turisti, agli operatori e ai cittadini per la mancata attivazione del servizio - . Il problema nasce dal fatto che, dopo anni in cui la nostra società ha investito risorse e ha attivato un servizio navette in collaborazione con i titolari dei bagni che ne facevano richiesta e contribuivano alla copertura dei costi, ci viene chiesto dal Comune di ampliare il bacino dell’offerta – prosegue Serra - . Se però dobbiamo far salire più persone, fra i quali anche i clienti dei bagni che non aderiscono all’iniziativa, è ovvio che un’unica vettura come abbiamo sempre usato non basta più e che bisogna aggiungere anche personale. E certo non è possibile fare tutto questo a inizio stagione. Il Comune avrebbe dovuto iniziare a parlarne quest’inverno, non adesso".

A fronte del mancato accordo, quindi la navetta resta ferma. A farle compagnia, si aggiungono anche quelle a servizio del trasporto dei turisti dal piazzale del Turismo al centro cittadino, e la chiusura del chiosco, gestito dall’ufficio turistico, da cui partono i transfer. "Si tratta di attività costose, che la nostra società ha sempre sostenuto convinta di avere un importante ritorno di immagine e di dare un servizio utile agli esercenti – prosegue il presidente di Gam - . Il Comune ha sempre contribuito in piccola parte e adesso con questa mancata autorizzazione a procedere con l’attività, ci troviamo in una condizione di grande imbarazzo con chi abbiamo sempre servito. Questa è proprio una bella spinta per far morire il paese".

Sulla vicenda getta acqua sul fuoco, la sindaca Marila Girolomoni. "Stiamo lavorando per trovare la soluzione giusta per tutti – sostiene – . In tal senso stiamo incontrando i bagnini per trovare un accordo che ci consenta di partire".

Beatrice Grasselli