Adesso Apecchio è più a portata di elisoccorso

Si è inaugurata ieri ad Apecchio la Superficie di atterraggio dell’Eliambulanza attrezzata per il volo notturno. Ora Apecchio può essere raggiunto dall’eliambulanza con medico a bordo anche di notte nel raggio di 15-16 minuti per poi trasferire il paziente all’Ospedale di Ancona nel giro di 20 minuti, un tempo utile quindi per un pronto e immediato soccorso.

A portare il saluto il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci. "Oggi sono presenti- ha detto il primo cittadino- i rappresentanti delle istituzioni, del sistema sanitario del circuito di soccorso sistemi, un momento importante che rafforza un luogo di confine che cerca assieme alle istituzioni di trovare delle soluzioni che possono sopperire alle caratteristiche di marginalità, una nostra caratteristica di cui siamo consapevoli e cerchiamo di farne necessità virtù". "Questa nuova importante struttura - ha aggiunto Nicolucci- segue la convenzione del 2017 tra la Regione Marche e regione Umbria per l’accesso al ponto soccorso all’ospedale di Città di Castello come se noi fossimo cittadini umbri e l’importante servizio di Apecchio Soccorso". "È un vero piacere essere qui- ha sottolineato poi il prefetto Emanuela Saverio Greco - questa struttura è il lavoro di squadra come ha detto già il sindaco, una struttura importante oltre che per i cittadini di Apecchio anche per quelli confinanti". Il dottore Michele Cartaginese ha ricordato l’impegno dell’azienda territoriale. Il direttore dell’Elisoccorso Germano Rocchi ha fatto poi un po’ la storia dell’impiego dell’elicottero nelle emergenze evidenziando l’esperienza acquisita dai piloti nel volo notturno: "Questo sistema- ha puntualizzato tra gli applausi Rocchi- trasforma la Regione Marche in un’unica città". Presenti tra altri il Prefetto Emanuela Saverio Greco, i consiglieri regionali Giorgio Cancellieri e Giacomo Rossi, il direttore del 118 di Pesaro Alessandro Bernardi, il direttore Germano Rocchi, il presidente di Apecchio Soccorso Demetrio Morganti, alcuni operatori, i Potes di Cagli, di Urbania, di Frontone di Urbino e di Fossombrone. Il capitano dei Carabinieri di Urbino Crescendo Maglione, il Colonello della Guardia di Finanza Paolo Brucato, i rappresentanti della Polizia Stradale di Urbino e Cagli, i Vigili del Fuoco, i sindaci dei comuni vicini, il presidente della Comunità Montana, le associazioni locali e il parroco don Sauro che ha benedetto la struttura. Presente al momento celebrativo anche la Banda cittadina.

Amedeo Pisciolini