Affrontare l’Alzheimer. Arriva anche a Vallefoglia il progetto che aiuta tutti

Uno spazio informale e creativo, dove le persone con demenza possono mantenere e stimolare le abilità cognitive residue. Da metà di settembre, il progetto Caffè Alzheimer proporrà a Vallefoglia attività mirate condotte da personale qualificato e da volontari formati con l’obiettivo di offrire un supporto nelle fasi iniziali e moderate della malattia.

L’altro giorno nella sede dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo, si è svolto un incontro molto partecipato, durante il quale l’iniziativa è stata presentata dal sindaco Ucchielli, dall’assessora alle Politiche sociali e sanitarie Francesca Sparaventi e dalla consigliera alla Disabilità Annalisa Rossi con la partecipazione del coordinatore dell’Ats1 Andrea Mancini e della presidente dell’associazione ‘Nonno Mino’, Bruna Di Bernardino.

Promosso dall’Ats 1 in collaborazione con Ast, il progetto approda a Vallefoglia dopo l’esito positivo delle esperienze avviate negli anni scorsi e Pesaro, Gabicce e Gradara con l’intento di coinvolgere sia i malati che i familiari. Per offrire a chi si occupa di attività di cura un supporto formativo, informativo e un’opportunità di confronto fra le famiglie e gli operatori, al fine di contrastare l’isolamento sociale.

Proprio perché ogni manifestazione della demenza ha una propria storia e presenta specifiche modalità, durante l’incontro sono stati somministrati questionari conoscitivi utili alla raccolta di dati per costruire in modo mirato il progetto. "Un grazie a tutti gli organizzatori – ha detto il sindaco di Vallefoglia Ucchielli - . Progetti come questo, sono di grande importanza per la comunità, perché offrono un sostegno concreto alle famiglie che affrontano le difficoltà legate alla demenza, patologia purtroppo sempre più diffusa con l’aumento dell’età media della popolazione".

L’iniziativa sarà aperta a tutti, anche dei comuni limitrofi.