Aggredita e trascinata per terra, 14enne sotto choc

L’hanno inseguita e trascinata, strattonandola e gettandola a terra, dal piazzaletto dell’Ispettorato del lavoro fino a metà di via Buozzi, una cinquantina di metri più avanti. Urlandole: "Puttana, puttana...". Poi sono scappate, verso piazzale Miccichè. Il gruppo punitivo era composto da 4 o 5 ragazzine, tutte minorenni, la vittima è una loro amica, di 14 anni, che abita appena fuori Pesaro.

E’ successo ieri alle 17 circa. Felpa beige, pantaloni larghi di jeans, la ragazzina aggredita è seduta sulla soglia di una porta di viale Buozzi, il primo posto a sedere che ha trovato per riprendere fiato, vicino al luogo dell’aggressione. Un carabiniere con la collega donna le sta facendo domande su cosa sia avvenuto, chi l’ha aggredita e il perchè. Di fianco alcuni agenti della polizia locale, anche loro sul posto.

Lei, la 14enne, ha la faccia quasi stravolta, di una sotto choc. A suo fianco ci sono un paio di amici che cercano di sostenerla, solo con la loro presenza. Uno di loro subito dopo l’aggressione è andato nel vicino bar a chiedere un bicchiere d’acqua da dare alla sua amica. La Volante ha fatto subito un giro nei paraggi, per riuscire a rintracciare il gruppetto delle punitive. Alla base di tutto, pare ci sia, come ha detto uno degli amici dell’aggredita, un ragazzo conteso.

L’episodio di ieri si inquadra nel contesto di altri avvenuti sempre in quel quadrato del centro, che ha come fulcro largo Miccichè e dintorni. I residenti hanno più volte segnalato, ad esempio in occasione della rissa di sabato, la situazione alle forze di polizia.

ale.maz.