Pesaro, l’agricoltore disabile Alessandro Moneti ha lasciato la casa di Soria

Pesaro, 17 aprile 2023 – Dopo sei rinvii, oggi è stato il giorno decisivo. Alessandro Moneti e la sua famiglia hanno detto addio per sempre alla loro casa di Soria, confiscata e venduta all’asta e rivendicata dalla legittima proprietaria.

Dopo un lungo braccio di ferro, stamattina alle 11, il 26enne agricoltore costretto in carrozzina dopo essere stato travolto da un’auto pirata nel 2014, ha consegnato il mazzo di chiavi al custode giudiziario, l’avvocato Alberto Pratelli. Accanto al giovane, papà Giuseppe e la mamma.

La casa, che ora entra nel pieno possesso della nuova proprietaria, è stata liberata dagli ultimi oggetti e arredi nel week end. I Moneti sono stati ospitati da una parente, una zia, Beatrice, nel suo appartamento vicino al Miralfiore. La zia si è trasferita dalla madre. Un appoggio che “non è adeguato per noi perché è piccolo ma che ci permette di stare tutti e quattro insieme e non è poco – ha commentato Alessandro che, insieme ai genitori, ha ringraziato tutte le istituzioni, a partire “dal Prefetto e dal Questore che ci sono stati così vicini”. Il prossimo step scatterà il 15 maggio, quando potranno trasferirsi nella casa offerta questa volta da un’altra zia, un immobile più grande nel quale faranno lavori per adeguarlo alle esigenze di Alessandro. Ma maggio sarà un mese importante anche sul fronte dell’incidente. Sarà infatti ascoltato il testimone che dopo anni si è fatto avanti per dire di aver visto l’auto pirata che quel 25 maggio del 2014 ha sconvolto la vita del giovane agricoltore e della sua famiglia.