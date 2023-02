Ampliamento del nido dell’Unione dei Comuni In arrivo 60 posti in più

È stata bandita la gara per l’affidamento dei lavori di ampliamento dell’asilo nido (scadenza il 27 febbraio), per la realizzazione di ulteriori tre sezioni, a completamento dell’attuale struttura (fra Montecchio e Padiglione), con ulteriori 60 posti che aggiunti ai 122 autorizzati porteranno il nido ad un totale di 180 posti, a seguito del un finanziamento di un milione e 160mila euro a fondo perduto (Pnrr) ottenuto dall’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. "La realizzazione di tale opera consentirebbe l’azzeramento delle attuali graduatorie – dice Palmiro Ucchielli, presidente dell’Unione – e garantirebbe il diritto all’uguaglianza delle opportunità formative". Ucchielli sottolinea la soddisfazione per la realizzazione dell’opera ed evidenza che "i servizi educativi dedicati alla prima infanzia costituiscono uno dei servizi fondamentali all’interno di una rete di relazioni familiari e territoriali e concorrono alla promozione e valorizzazione delle suddette relazioni secondo i principi di responsabilità educativa della famiglia e della continuità con le altre realtà educative; lo stesso consentirà ai genitori dei minori di lavorare, considerata anche l’ampia apertura del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 18.30 per tutto l’anno con chiusura solo ad agosto e per le festività natalizie".